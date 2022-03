‘Bachelor’ Fabrizio reageert op de hele heisa rond Phaedra: “Neem het allemaal niet te serieus”

“Zoals ik al zei: neem het allemaal niet te serieus”, klinkt het op het Instagramaccount van Fabrizio. Op de foto zien we hoe Fabrizio reageert op een bericht van één van zijn volgers. “Tip: Voor je andere mensen arrogant noemt, best eens in de spiegel kijken”, klinkt het in het bericht. Fabrizio heeft de raad van de dame in kwestie ook gevolgd. Hij deelde op zijn beurt een foto waarin hij in de spiegel kijkt... Dat Fabrizio de hele heisa inderdaad niet al te serieus neemt, blijkt ook uit één van zijn andere berichten op sociale media. Op zijn Instagram Stories deelde hij nog een foto van Bol.com. Op de foto zien we een retourzending van een rode roos. “Opmerking van Phaedra: Nee bedankt Fabrizio”, klinkt het verder nog op de foto. “Oké, you got me @Bol_com”, klinkt het al lachend bij Fabrizio.