Babytandjes en een wit konijn: deze sterren hebben het meest bizarre bijgeloof DBJ

13 juli 2018

15u48 0 Showbizz Het is vrijdag de dertiende, het sein voor bijgelovige mensen om binnen te blijven en elke zwarte kat of rechtopstaande ladder te vermijden. Er zijn echter ook heel wat sterren voor wie het vandaag een ongeluksdag is. Zo vermijden ze het ongeluk.

1. Heidi Klum: zakje babytandjes

"Ik geef het niet graag toe", zegt topmodel en jurylid van 'America's Got Talent' in een interview met Entertainment Weekly. "Maar overal draag ik een zakje babytandjes mee. Ik heb het ooit eens aan iemand getoond op het vliegtuig en toen viel het uit mijn handen. Dat werd een gênant moment toen een steward die voor mij wilde oprapen. Maar ik kon ze niet achterlaten, ik neem ze overal mee", aldus de blondine.

2. Megan Fox: Britney Spears op het vliegtuig

"Ik weet dat het niet mijn lot is om te sterven wanneer ik naar Britney Spears aan het luisteren ben", vertelde de 'Transformers'-ster in 2009. "Telkens ik een vliegtuig op stap, zet ik dus een album van Britney op, dan weet ik dat we niet gaan crashen."

3. James McAvoy: iedere maand dezelfde zin

Telkens er een nieuwe maand begint, spreekt de Schotse acteur James McAvoy dezelfde woorden uit tegen de eerste persoon die hij tegenkomt. Die woorden zijn... hou je vast.. 'Wit konijn'. Het is eens wat anders dan een konijnenpoot.

4. Jennifer Aniston: Rechts op het vliegtuig

Ook Jennifer Aniston heeft net als Megan Fox schrik om te vliegen. "Als ik op een vliegtuig stap, moet dat altijd eerst met mijn rechter voet zijn", aldus de ster uit 'Friends'. "Ook tik ik steevast op de buitenkant van vliegtuig, dat doe ik als sinds ik de eerste keer op een vliegtuig stapte."

5. Kit Harington: gelukspen

'Games of Thones'-acteur Kit Harington zoekt het niet te ver. Hij heeft een gelukspen die hij overal mee naartoe sleurt. "Ik heb de pen al sinds ik een kind ben", aldus Harington. "Ik neem de pen overal mee naartoe en heb 'm nog nooit kwijt gespeeld, terwijl ik alle andere dingen voortdurend verlies. Ik ben eigenlijk toch een beetje neurotisch."

6. Serena Williams: veters strikken

Topsporters en bijgeloof, het is een gouden combinatie. Ook tenniskampioene Serena Williams heeft zo haar maniertjes op het terrein. Ze strikt haar veters telkens op een speciale manier en voor ze een eerste service slaat, laat ze de bal vijf keer stuiten. Voor een tweede service twee keer.

7. Taylor Swift: houdt van 13

Taylor Swift ten slotte is een vreemde eend in dit rijtje. Ze is een grote fan van alles wat met het getal dertien te maken heeft. Haar moeder schreef vroeger telkens het getal op haar hand voor ze moest optreden, iets dat ze tijdens haar laatste tour nog deed. "Ik ben op de 13de geboren en ik werd 13 op vrijdag de 13de", vertelt de popster. "Mijn eerste album werd goud in dertien weken en mijn eerste nummer 1-hit heeft een intro van dertien seconden. Iedere keer ik een award won, zat ik op de dertiende rij, op de dertiende stoel of in sectie M, de dertiende letter in het alfabet. Elke keer er een dertien verschijnt in mijn leven, komt er goed nieuws aan", aldus Swift.