Babynieuws: ‘Familie’ verwelkomt een nieuwe Van den Bossche Hans Luyten

28 augustus 2020

20u40 1 showbizz De kijkers van ‘Familie’ mogen dan toch een nieuwe Van den Bossche verwelkomen. Hanne (Margot Hallemans) bevalt in de aflevering van maandag van een zoontje.



Dat werd duidelijk in de korte vooruitblik op het einde van de aflevering van vrijdag. In een flits was te zien hoe Hanne haar boreling vertederend knuffelt. De zwangerschap van Hanne is dan toch niet dramatisch afgelopen, zoals heel wat kijkers vermoed en voorspeld hadden. Soapliefhebbers schreven op sociale media dat ze vreesden dat het personage een miskraam zou krijgen, omdat tv-makers nu eenmaal niet graag met borelingen en kleine kinderen op een tv-set werken omdat ze moeilijk te regisseren zijn en opnamen met hun gehuil kunnen verstoren of vertragen. Maar kijk, ‘Familie’ kiest voor een seizoensstart met veel feel good en de geboorte van de kerngezonde baby. Hoe Hanne, die weliswaar nog steeds ontvoerd is door Tony (Jeroen van Dyck), haar pasgeborene zal noemen, wordt maandag pas duidelijk.