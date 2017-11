Babybuikje van Kate steelt de show op gala Redactie

Begin september maakte het Britse hof bekend dat prins William en zijn vrouw Kate Middleton hun derde kindje verwachten. Net als bij de zwangerschap van hun zoontje George (4) en dochter Charlotte (2) heeft Kate last van extreme zwangerschapsmisselijkheid, maar de laatste weken lijkt ze daar gelukkig wat minder last van te ondervinden en zien we haar opnieuw vaker aan het werk.

Gisteren verscheen de hertogin van Cambridge op een gala-avond voor The Anna Freud National Centre for Children and Families en daar stal haar babybuikje de aandacht. Kate straalde in een zwarte jurk met kanten accenten van de hand van ontwerpster Diane von Furstenberg. Het prijskaartje van de zwangerschapslook van Kate? Zo'n 890 euro. Kate recycleerde de jurk want tijdens de zwangerschap van Charlotte haalde ze creatie ook al eens uit de kast.

Het derde kindje van William en Kate wordt in april verwacht.

Kate hield haar zwarte clutch regelmatig voor haar bolle buik om er niet al te veel aandacht op te leggen.