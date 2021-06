BABYBITS. Dit zijn de schattige baby’s van onze BV’s

ShowbizzThe show must go on, want de Showbizzwereld staat nooit stil. Wat jouw favoriete BV’s de laatste 24 uur hebben uitgespookt, ontdek je hier in onze nieuwsstream. En we weten niet of het ligt aan de warmte of aan de overwinning van de Rode Duivels, maar onze BV’s hebben duidelijk last van babykoorts.