Baby crowdsurft naar Dwayne ‘The Rock’ Johnson tijdens promotour voor nieuwe film ‘Black Adam’

TV Meilandjes verhuizen voor de vierde keer in drie jaar tijd

Het is moving day in ‘Chateau Meiland’. Op woensdag krijgen kijkers te zien hoe Martien Meiland en zijn gezin van hun villa in de duinen van Noordwijk verhuizen naar een nieuwe woning. Ver hoeven de Meilandjes wel niet te gaan. Hun nieuwe thuis ligt slechts enkele kilometers verderop.

