Baba Yega wil hitlijsten én TikTok veroveren

10 februari 2020

00u00 3 Showbizz Op muzikaal vlak was het twee jaar stil rond Baba Yega, maar met het dancenummer 'Baba United' zetten de ruimtewezentjes nu een nieuwe aanval op de hitlijsten in.

Het nummer, dat doet denken aan 'How much is the Fish?' van Scooter, werd geproducet door Yannic Fonderie. Hij werkte in het verleden al samen met Geike Arnaert, Natalia, Udo en Tom Helsen. De bijhorende clip werd opgenomen in Rotterdam en bevat aanstekelijke dansmoves, die zich uitstekend lenen tot TikTok-challenges. Op dat socialemedianetwerk, waar jongeren massaal korte dansvideo's posten, hebben de voormalige 'Belgium's Got Talent'-winnaars al meer dan 36.000 volgers, onder meer uit Cambodja en Vietnam.

