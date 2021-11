Baba Yega praat voor het eerst én gaat uit de kleren in nieuwe videoclip: “We willen een nauwer contact met de fans”

Op Porn Hub ga je ze niet vinden, zoals ze de voorbije dagen deden vermoeden op hun sociale media. Het bleek een stunt voor hun nieuwe videoclip op het nummer ‘Can’t stop my feet’. “Een clip waarin we volledig naakt gaan, vandaar de link met Porn Hub”, knipogen Lucas Cabanier (25) en Sheldon Demiddeleer (20). Twee van de vijf dansers, waartoe nog Loris Riggio (19), Yarno Lemmelijn (21) en Ilya Koers (18) horen, nemen het woord. In een echt interview, zonder gebarentaal of bordjes met ‘ja’ en ‘nee’. “We mogen onszelf voor het eerst echt bloot geven en da’s wel fijn. Het was zeker niet frustrerend om de voorbije jaren te zwijgen, want die gebarentaal hoort bij ons karakter, dat weten we. Maar het is wel leuk om nu een nauwer contact te kunnen krijgen met de fans.”