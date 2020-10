Baba Yega organiseerde grootste ‘Jerusalema’-challenge van België MVO

03 oktober 2020

07u48

Bron: Showbizzsite 0 Showbizz Dansgroep Baba Yega verzamelde maar liefst 200 deelnemers om samen op het bekende liedje ‘Jerusalema’ te dansen. Het nummer ging deze zomer viraal vanwege het leuke dansje dat ermee gepaard ging. Met 200 dansers was dit meteen de grootste ‘Jerusalema’-challenge van ons land.

De challenge ging door in het kantoorgebouw van Studio 100. Eigenlijk waren er meer dan 1000 kandidaten, maar omwille van veiligheidsredenen werden ‘slechts’ 200 gelukkigen geselecteerd. Onder de dansers zien we ook enkele bekende Tiktokkers. En is dat Marthe van K3 die daar tussen de menigte staat? Jawel, hoor.

Volgens Baba Yega was deze challenge een manier om mensen hoop te geven tijdens deze moeilijke tijden. Het zorgde alvast voor een indrukwekkend filmpje.