Baba Yega krijgt na eigen film nu ook een eigen strip: "De baba's zijn een sterk merk" DBJ

03 april 2018

20u54

Bron: vrtnws 23 Showbizz Momenteel loopt er van de dansgroep Baba Yega een film in de bioscoopzalen, maar nu verschijnt er ook een stripverhaal rond de dansers. De tekeningen zijn van Steve Van Bael, vroeger medewerker bij 'De Kiekeboes'.

"De orde van S.N.O.T." zal de strip heten en verhaal volgt in grote lijnen dat van de film.De uitgeverij is Ballon Media, gehard in het vak dankzij strips als 'Jommeke', waar jaarlijks meer dan een miljoen exemplaren van worden verkocht. Daarnaast drukken ze ook de Nederlandstalige uitgave van strips als "Robbedoes", "XIII", "Thorgal" en "Lucky Luke".

De CEO van Ballon Media, Alexis Dragonetti, heeft er vertrouwen in. "De Baba’s zijn een sterk merk", vertelt hij aan vrtnws. "En Vlaamse strips zijn dat ook. Er is hard gewerkt aan dit album en ik hoop van harte dat de fans na het kijkplezier ook veel leesplezier mogen beleven met Baba Yega, de strip". Voorlopig blijven 'De Kiekeboes' en 'F.C. De Kampioenen' nog wel het populairst.

Het verhaal van de strip, "De orde van S.N.O.T." volgt min of meer dat van de film. Tekenaar Steve van Bael, die vroeger meewerkte aan 'De Kiekeboes', werd bekend met reeksen als 'Figaro' en de BV-strip rond Marc Coucke.

De maskerde dansers van Baba Yega braken in 2016 door in de talentenshow 'Belgium's Got Talent'. Ze wonnen die editie ook. Een jaar daarna haalden ze de finale van 'Das Supertalent', de Duitse versie van "Got Talent'. De buitenaardse wezens zijn immens populair, vooral bij kinderen.