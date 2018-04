Baba Yega is verrassingsact in 'Belgium's Got Talent' én brengt eerste album uit SD

20 april 2018

06u00 1 Showbizz Hun vreemde gedrag blijft bekoren. Baba Yega staat vanavond als voormalige winnaar in de show van ‘Belgium’s Got Talent’ en heeft alweer een extra nieuwtje te danken aan de show. “Weldra volgt een nagelnieuw album met tal van grote sterren," aldus hun management.

De doofstomme bende stond ongetwijfeld te blinken onder hun maskers nadat ze zich in 2016 tot winnaars kroonden in de populaire talentenshow 'Belgium's Got Talent'. Vervolgens ging het pijlsnel. Dat bewijst hun sociale media: meerdere Youtube hits van meer dan 1 miljoen views met een uitschieter van 5,5 miljoen views, 150.000 Facebook volgers en 31.000 op Instagram. De Baba Yega's kregen een programma bij VTMKZOOM, stonden in de finale van 'Das Supertalent 2017' in Duitsland, kregen een eigen stripverhaal en zijn sinds kort ook op het grote scherm te zien in 'Baba Yega: The Movie'.

