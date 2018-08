Bab Buelens zet internettrol op zijn plaats: "Je kan me altijd ontvolgen" IDR

16 augustus 2018

13u21

Bron: TV Familie 0 Showbizz In ‘Familie’ speelt Bab Buelens (24) de brave Emma. Maar in het echte leven durft ze wel meer. Zoals haar niet misse uiterlijk uitspelen op Instagram. In ‘Familie’ speelt Bab Buelens (24) de brave Emma. Maar in het echte leven durft ze wel meer. Zoals haar niet misse uiterlijk uitspelen op Instagram. Ze showt bijvoorbeeld de H&M x Love Stories-collectie , die sinds kort in de rekken ligt.

Het campagnebeeld viel echter niet bij iedereen in goede aarde. "Niets natuurlijks aan, en streken", reageerde iemand op Instagram. Bab, die op dat moment op vakantie was, nam toch even de tijd om de internettrol op zijn plaats te zetten.

"He! Ik bekijk het als compliment dat je denkt dat ik “niks natuur” ben", laat ze fijntjes weten. "Ik vind natuurlijk nochthans mooi, maar het is de enige manier om jouw boze commentaar op een positieve manier te bekijken. Voor zover ik weet is alles wat je ziet natuurlijk. (Tenzij ik vlak voor deze foto helemaal onwetend ontvoerd ben geweest door aliens en dat zij me helemaal hebben volgeplamuurd of chirurgisch hebben omgebouwd) Ik heb goeie genen en ben daar heel blij om en dankbaar voor. Het spijt me als het voor je lijkt alsof ik streken heb. Je kan me daarom ook gewoon ontvolgen als dat er voor zorgt dat je je niet meer ergert. Ik vind het erg jammer dat comments als deze meisjes en jongens onzeker gaan maken. Dus ik zeg bij deze gewoon enkel en alleen; fijne avond en een goede gezondheid! En nu geniet ik weer van m’n vakantie. Liefs, BB"