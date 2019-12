Exclusief voor abonnees Bab Buelens wordt de nieuwe love intrest van Niels Destadsbader in de Kampioenenfilm: “Onze kennismaking voelde een beetje als ‘Temptation Island’” CD

06 december 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz “Het plaatje klopt als je ons samen op het scherm ziet”, zegt Niels Destadsbader (31). In de nieuwe Kampioenen-film is Bab Buelens (25) zijn love interest van dienst. In het echte leven heeft ze haar hart verpand aan Vincent Banić. Hun liefde werd zaterdag nog bekroond met een Story Showbizz Award. Niels ging dan weer aan de haal met de award voor ‘Favoriete zanger’.

Volgende week dinsdag gaat de vierde film van ‘F.C. De Kampioenen’ in première. En zoals in elke film krijgt Ronaldinho, het personage van Niels Destadsbader, een nieuwe love interest. Die wordt gespeeld door voormalig Familie-actrice Bab Buelens en daar is Niels maar al te blij mee. “Voor de rol van Nikki waren er audities waarbij ik tegenspel moest geven”, zegt Niels. “Ja, er zijn minder leuke dingen dan op één dag tien verschillende vrouwen de revue te laten passeren om te zien bij wie de beste klik was. Het voelde echt een beetje aan als ‘Temptation Island’. Maar zonder al dat gekus (lacht). En na die dag heb ik nog een sms’je gestuurd naar regisseur Jan Verheyen waarin ik schreef: ‘Voor mij mag het Bab zijn.’ Hij stuurde terug dat ik hem niet mocht beïnvloeden.”

