Bab Buelens presenteert vrijdag al laatste ochtendshow op Qmusic BDB

16 juli 2020

21u54

Bron: Qmusic 0 Showbizz Het Het radio-avontuur van Bab Buelens (26) op Qmusic is voorlopig van korte duur. Vrijdag presenteert de voormalige ‘Familie’-actrice al haar laatste ochtendshow met Vincent Fierens (27).

Dat het nieuwbakken Q-ochtendduo Vincent Fierens en Bab Buelens er vroegtijdig mee stopt, komt door de position switch die de radiozender dit najaar doorvoert. Vanaf september zullen Sam De Bruyn en Vincent Fierens namelijk het avondblok presenteren. Omdat die laatste zich daar volledig op wil voorbereiden stopt hij na de uitzending van 17 juli als presentator van de ochtendshow. Hierdoor stopt ook het radio-avontuur van Bab sneller dan verwacht.

“Ik heb mij rot geamuseerd en vriendschappen gesloten voor het leven”, vertelt Bab. “Ik heb mogen proeven van hoe leuk het is om radio te maken. En of het geslaagd was. Ik denk maar aan momenten als de opening van de Q-Hotspot, het testen van de veiligheid in Plopsaland en onze bijdrage aan de actie van ‘Make Belgium Great Again’.”

Favoriete contacten

Ook voor Vincent was het een reeks ochtendshows om niet snel te vergeten. “Het was geweldig om Vlaanderen wakker te maken met iemand zo enthousiast als Bab. Ik heb haar alvast bij de favoriete contacten in mijn gsm gezet voor in de toekomst. Zo snel is ze nog niet van mij af.” De kans is dus groot dat we Bab in de toekomst nog op Qmusic zullen horen.

Vanaf maandag 20 juli zal Sarah Mylle elke weekochtend de Qmusic-luisteraars wakker maken.