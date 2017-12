Bab Buelens overleeft derde pijnbank niet CD

08u24 0 Dieter Bacquaert Ianthe Tavernier en Bab Buelens Showbizz Over twee weken is het de grote finale van 'Steracteur Sterartiest', maar wie al zeker geen kans meer maakt op die felbegeerde titel is Bab Buelens. De Familie-actrice moest gisterenavond het onderspit delven van De Buurtpolitie-actrice Ianthe Tavernier. Nochtans overleefde Bab twee keer die vreselijke pijnbank, maar de derde keer werd haar dus fataal.

"Aan dat rood licht onder mijn voeten heb ik een echt trauma aan overgehouden", lacht de actrice die met opgeheven hoofd de wedstrijd verlaat. "Ik ben trots op alles wat ik heb bereikt en dat optreden in het Sportpaleis pakken ze me nooit meer af. Ik heb me keihard geamuseerd de voorbije weken! Maar het belangrijkste is dat ik veel centjes heb ingezameld voor mijn goed doel: de Cliniclowns."

Nagelbijten

Voor Ianthe wordt het trouwens opnieuw een weekje nagelbijten, want zij belandde weer op die pijnbank. Maar deze keer krijgt ze, verrassend genoeg, het gezelschap van 'Ghost Rocker' Tinne Oltmans. "Ik had het ergens wel verwacht. Niet alleen omdat er een vloek heerst op die vrijstelling van de jury waardoor je de week nadien gegarandeerd op de pijnbank zit, maar ook het gegil van de meisjes bij Sieg en Michiel was oorverdovend. En dat ik nu tegenover Ianthe sta, vind ik best wel vervelend. We zijn echt wel vriendinnen geworden en delen zelfs een kleedkamer. Vanaf volgende week zit één van ons daar dus alleen in."

Bekijk hier alle beste momenten uit de show van gisteren.

Een speciale opdracht van de Music for life presentatoren

Sieg lijkt op jonge Koen Wauters met zijn versie van Zij is van mij

Ingetogen versie van Altijd heb ik je lief door Ianthe