Bab Buelens ontwerpt collectie zwemkledij

Celebrities Will Smith biedt Chris Rock excuses aan na mep op Oscaruit­rei­king: “Mijn gedrag was onvergeef­lijk”

De tik die Will Smith (53) heeft uitgedeeld aan Chris Rock (57) op de Oscars krijgt een staartje. Dat laat de Academy weten in een verklaring. “We zijn officieel begonnen met een formeel onderzoek naar het incident en zullen verdere gevolgen onderzoeken.” De acteur heeft intussen wel z'n excuses aangeboden. “Mijn gedrag was onaanvaardbaar en onvergeeflijk.”

30 maart