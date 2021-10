Bab Buelens getuigt over nierziekte: “Het is frustrerend als je lichaam ‘neen’ zegt”

Zwoele foto’s, mooie poses en idyllische plaatjes, dat kom je meestal tegen op Instagram. En dat ideaalbeeld wil de ‘Laat mij gerust’-zangeres nu doorprikken door een update te geven over haar gezondheidstoestand. “Ik kreeg het gevoel dat ik in een soort leugen leefde door altijd zaken te posten over de leuke dingen in m'n leven. Het voelde verkeerd om dit niet te delen met de buitenwereld.”

Het notenkrakersyndroom is een zeldzame aandoening waarbij een ader in de linker nier gekneld zit. Dit kan zorgen voor rugpijn, bloed in de urine en spataders. Buelens vertelt dat ze al een lange weg heeft afgelegd in haar strijd tegen de nierziekte. Zo belandde ze voor het eerst in het ziekenhuis met symptomen toen ze amper tien jaar was. “Ik ben ambitieus en raak gefrustreerd als mijn lichaam of gemoedsrust ‘neen’ zegt. Als de ziekte een rem is op mijn plezier of mijn werk. Na drie intense jaren van verergering van symptomen, testen, diagnoses en verkeerde diagnoses, kwamen we erachter dat ik een ernstige vorm van het Notenkrakersyndroom heb.” Buelens moet nu zo snel mogelijk een gevaarlijke ingreep ondergaan. “De operatie is eng en riskant. Hopelijk lost dit het probleem eindelijk op.”