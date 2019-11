Bab Buelens en Vincent Banic mogelijk ‘Mooiste BV-koppel van 2019', maar slaat de ‘vloek van de Story Showbizz Awards’ weer toe? Redactie

28 november 2019

12u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Zaterdag 30 november wordt een hoogdag voor Bab ­Buelens (25) en Vincent Banic (31). Dan worden in Gent de Story Showbizz Awards uitgereikt en één van belangrijkste categorieën is die van het Mooiste BV-koppel. Bab en Vincent zijn bij de favorieten om die trofee in de wacht te slepen. Al is het volgens weekblad TV Familie nog maar de vraag of het koppel deze bekroning wel zal ‘overleven’. De geschiedenis bewees dan ook het tegendeel...

Voor de fans van ‘Familie’ bestaat er in ieder geval geen twijfel over: Bab en Vincent verdienen de titel van Mooiste BV-koppel van 2019 dubbel en dik. Want: “Bekijk hun foto’s maar eens op de social media. Die twee passen zó goed bij elkaar! De liefde straalt ervan af. Echt, Bab en Vincent zijn als koppel om op te eten, zo schattig!”

Maar maken ze écht kans? Weekblad TV Familie vraagt het aan Heidi Vloeberghen van het organiserende Story. “Ik schat hun kansen heel hoog in, ja”, zegt Heidi. “We weten uit ervaring dat heel veel ‘Familie’-kijkers massaal stemmen. Deze keer wellicht dus ook op Bab en Vincent om die romantische award te winnen. Duo’s die op het scherm een koppel spelen dat zo uitgesproken en populair is als Guido en Emma in ‘Familie’ waren, dat doet mensen wegdromen.”

“Ja, Bab Buelens en Vincent Banic spatten echt wel van het scherm toen hun personages een relatie hadden”, aldus nog Heidi. “En als dan ook nog eens de hardnekkige geruchten waar blijken te zijn en ze ook in het echte leven een koppel zijn... Tja, dan zorgt dat voor een extra dosis levensechte romantiek én voor een hoera-gevoel bij hun fans. Vandaar ook dat we Bab en Vincent hebben geselecteerd voor de nominaties.”

Jammerlijk

Maar pas op: de trofee van Mooiste BV-koppel zou voor Bab en Vincent weleens minder fraaie gevolgen kunnen hebben. Want die award lijkt de jongste jaren ‘vervloekt’ te zijn... De winnende koppels van de twee voorgaande jaren zagen - vrij snel nadat ze hun trofee kregen - hun relatie jammerlijk op de klippen lopen. Het einde van die relaties kwam dan ook totáál onverwacht.

In 2017 waren dat Viktor Verhulst en Marthe van K3. En vorig jaar Pommeline en Fabrizio van ‘Temptation Island’. Deze twee koppels waren werkelijk in de wolken met hun liefdestrofee. Maar iedereen weet hoe het hen sindsdien is vergaan. Wacht Bab en Vincent eenzelfde trieste lot als ze met de titel van Mooiste BV-koppel worden bedacht? “Zoiets kan niemand voorspellen, hé”, zegt Heidi. “Ik hoop althans dat ze die vloek doorbreken àls ze winnen. Oké, misschien legt zo’n award - zonder dat het koppel het zelf beseft - een zekere druk op een relatie. Omdat iedereen dan veronderstelt en hoopt dat alles bij hen perfect verloopt. En dat is bij geen enkel koppel zo, natuurlijk. Maar tegelijk denk ik dat zowel Bab als Vincent nuchter genoeg in het leven staan om die zogezegde vloek te relativeren. Zij zullen wel beseffen dat een relatie een blijvende inzet vraagt, of je nu zo’n award wint of niet. Ik hoop alvast dat ze volgend jaar opnieuw in de running zijn!”

Dit zijn hun concurrenten

Bab en Vincent krijgen stevige concurrentie in die romantische categorie. Van Tine Embrechts en Guga Baúl, van Bart Kaëll en Luc Appermont en van James Cooke en Dorian. Ja, ook één van deze drie duo’s kan de Mooiste Koppel-award in de wacht slepen.