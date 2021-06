Bab Buelens en Vincent Banic in alle stilte getrouwd

“Voor altijd”, schrijft Bab bij een foto waarop ze te zien is in een witte jurk met sluier. Vincent straalt in een bruin pak, met casual zonnebril op het hoofd. Het lijkt erop dat de twee al een tijdje geleden getrouwd zijn, en nu pas hun verbintenis delen met de buitenwereld. Verdere details over de locatie van het feest en de genodigden zijn niet prijsgegeven. Banic deelt in z'n Instagram Stories wel enkele filmpjes in zwart-wit waarop het bruidspaar te zien is in het gemeentehuis en op de dansvloer. De twee krijgen bovendien heel wat gelukswensen van bevriende BV’s, onder wie Q-dj Jolien Roets en Kürt Rogiers.

De twee kondigden hun verloving in februari aan, maar een exacte trouwdatum bleef geheim. De tortelduifjes leerden elkaar acht jaar geleden kennen, maar de vonk sloeg pas echt over toen ze samen in de soap ‘Familie’ acteerden en daar ook een koppel speelden. De twee slaagden er nadien in hun relatie een hele tijd verborgen te houden voor de buitenwereld.

Volledig scherm Vincent Banic en Bab Buelens zijn in het huwelijksbootje gestapt. © Instagram

Eerste vonk

“Ik herinner me een kerstfeest: we stonden elk aan de overkant van de zaal en keken over de mensen heen naar elkaar”, vertelde Bab onlangs over hun eerste ontmoeting in ‘Nina’. “Net iets te lang. Vincent had een wit hemd aan, een jeans en zijn haar was veel korter. Ik vond hem leuk, maar dat gevoel is op een gegeven moment beginnen te draaien. Nu denk ik dat dat misschien was om mezelf te beschermen. Ik begon Vincent arrogant te vinden. ‘Iedereen vindt hem knap? Awel, ik niet.’ En dan was daar inderdaad ‘Familie’. Ik weet nog dat iemand zei: ‘Je gaat zo blij zijn als je ziet met wie je een koppel mag vormen.’ Ze draaide haar computer en ik zag tientallen foto’s van Vincent. Ik dacht: ‘O god! Dit wordt hier een ding en ik snap het niet.’ Tot ik hem een week later oppikte aan het onthaal. Vincent heeft charisma, vult de ruimte met zijn energie. Toen begreep ik het weer.”

“We werden daarna snel beste vrienden en wat later liepen onze beide relaties stuk”, vervolgde Bab. “Vincent heeft voor mij gezorgd, hielp me uit mijn heartbreak. Ik heb lang niet gezien dat hij verliefd op me was. Tot hij op een dag belde vanuit Tokio met een liefdesverklaring. Het leek alsof een vrachtwagen me had aangereden. En ik wist dat ik ook verliefd was. We hielden onze relatie lang geheim, omdat het ook voor ons zoeken was. It was a long time in the making.”

Mooiste BV-koppel

Sinds de bekendmaking van hun relatie, in de zomer van 2019, delen de twee geregeld romantische foto’s op sociale media. Eind 2019 werden ze op de Story Showbizz Awards ook uitgeroepen tot ‘Mooiste BV-koppel’. “Wij zien elkaar gewoon keigraag. Het is lief van de mensen dat zij dat blijkbaar ook zien”, vertelde Vincent toen. In latere interviews gaven de tortelduifjes nog meer info over hun relatie én seksleven. “We geven elkaar altijd een high five na de seks”, biechtte Bab bijvoorbeeld op in de MNM-podcast ‘Lotte Gaat Diep’. “Wanneer je samen bent in een relatie en je hebt een goede klik, dan is de seks altíjd goed. En dan mag je elkaar daarom best een high five geven”, vulde Vincent daarop aan.

