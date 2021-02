Bab Buelens en Vincent Banic gaan trouwen: “Ik heb ja gezegd!”

Bab en Vincent maakten in juli 2019 publiekelijk bekend dat ze een relatie hadden, maar eigenlijk waren de twee toen al een hele tijd samen. “We zijn best wel al lang een koppel, maar ik ga nu niet zeggen hoe lang al”, vertelde Bab in het VTM-programma ‘Beste Kijkers’. “Mensen hebben daar geen zaken mee. Het was gewoon ook fijn om dat samen allemaal even uit te pluizen. Hoe het allemaal in z’n werk gaat onder ons twee. Als het nieuws heel snel naar buiten was gekomen, waren daar meningen over gekomen.”