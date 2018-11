Baas Victoria’s Secret door stof na opmerking over transgenders Leon Van Wijk

11 november 2018

03u43

Bron: AD 0 Showbizz De marketingbaas van lingeriemerk Victoria’s Secret heeft zijn excuses aangeboden voor opmerkingen die hij deze week maakte over transgendermodellen. Die horen volgens hem niet thuis in de bekende catwalkshow van het merk, omdat het evenement een wereld vol ‘fantasie’ moet voorstellen. Na een storm van kritiek op sociale media komt hij daar nu op terug.

De ophef begon afgelopen donderdag, toen Ed Razek met Vogue sprak over diversiteit in de modewereld. De afgelopen jaren waren in reclames van andere merken meermaals transgenders te zien. Zulke representatie is volgens deskundigen belangrijk. Want als transgenders nooit transmensen zien die model zijn, kunnen ze het idee krijgen dat zulk werk voor hen niet is weggelegd. Maar bij Victoria’s Secret is geen enkele transseksueel te zien.



Zulke mensen hebben ook niets te zoeken tussen de ‘angels’, aldus Razek. Volgens de reclamebaas heeft het merk wel degelijk nagedacht over het inzetten van transgendermodellen, maar “hoeft het niet”. “Waarom niet? Omdat de show fantasie is”, begon hij. “Het is een entertainmentspecial van 42 minuten. Dat is wat het is. De show is de enige in zijn soort en ieder ander modemerk zou hem meteen overnemen, zelfs de merken die over ons klagen.”



Bij het evenement passen volgens Razek trouwens ook geen plus size-modellen. “We hebben in 2000 een tv-special gemaakt met plus sizes”, aldus Razek. “Daar was niemand in geïnteresseerd, nu nog steeds niet.” Hoewel de modeshow van zangeres Rihanna en haar lingeriemerk Savage x Fenty eerder dit jaar op veel lof kon rekenen vanwege de vollere modellen op de catwalk, was Victoria’s Secret daar volgens Razek nooit mee weggekomen. “Dan had iedereen gezegd dat we makkelijk wilden scoren.”



Niet gehaald

Razek kreeg de afgelopen dagen veel kritiek op zijn uitspraken, onder meer van het bekende transgendermodel Andreja Pejić die zijn uitlatingen “achterlijk” noemde. Vandaag kwam Victoria’s Secret op Twitter met excuses, maar alleen wat betreft transmensen.



“Mijn opmerking over transgenders in de show van Victoria’s Secret kwam over als ongevoelig”, begon hij. “Sorry daarvoor. Voor de duidelijkheid: we zouden wel degelijk een transgendermodel inzetten. Er zijn veel transgenders bij castings geweest, maar net als vele anderen hebben ze het niet gehaald. Maar het ging nooit om hun geslacht. Ik bewonder en respecteer hun reis op weg naar wie ze echt zijn.”

Please read this important message from Ed Razek, Chief Marketing Officer, L Brands (parent company of Victoria’s Secret). pic.twitter.com/CW8BztmOaM Victoria's Secret(@ VictoriasSecret) link