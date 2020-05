Baas Disney+ stapt over naar TikTok LOV

19 mei 2020

08u01

Bron: ANP 0 Showbizz Kevin Mayer, die aan het roer stond van Disney+ tijdens de lancering van de streamingservice, vertrekt naar TikTok. Dat hebben beide ondernemingen maandag bekendgemaakt.

Mayer werd lang gezien als potentiële opvolger van Bob Iger, die vorig jaar aankondigde uiterlijk in 2021 te vertrekken als ceo van The Walt Disney Company. In februari maakte het bedrijf echter bekend dat het had gekozen voor Bob Chapek, die de afgelopen jaren de scepter zwaaide over de internationale Disneyparken.

Toch liet Mayer maandag aan de New York Times weten: “Ik was gelukkig in mijn baan bij Disney. Maar deze mogelijkheid was er een die ik niet kon afslaan.” Hij wordt naast ceo van TikTok ook chief operating officer (coo) van het Chinese moederbedrijf ByteDance.

TikTok is in korte periode zeer populair geworden. Sinds de lancering drie jaar geleden is de app, waarop mensen vooral hun danskunsten vertonen, wereldwijd ruim twee miljard keer gedownload. De huidige coronapandemie en bijbehorende thuisisolatie hebben daaraan bijgedragen: in de afgelopen maand is TikTok ruim 300 miljoen keer gedownload, meer dan welke app ter wereld dan ook.