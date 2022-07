B Jones is de eerste Spaanstalige dj op de mainstage van Tomorrowland: “Fier dat ik als vrouw die eer kreeg”

Ze laat met gemak het publiek dansen in de meest hippe clubs van Ibiza, en is een onvervalste superster in de Spaanstalige dancecultuur. Dat B Jones ooit op Tomorrowland zou staan, was slechts een kwestie van tijd. Dat ze in 2022 als allereerste Spaanstalige DJ de mainstage mocht plat spelen had ze dan weer niet verwacht. “Doorgaans zijn het mannen die voor zo’n debuut gevraagd worden. Ik ben hét bewijs dat het ook anders kan.”

“Dolgelukkig en trots, ik kan het niet beter samenvatten”, lacht B Jones na haar set op Tomorrowland. Drie weken stond de Spaanse furie hier, en evenveel keer mocht ze rekenen op duizenden toeschouwers. “Het was geweldig. Ik heb de voorbije weken zoveel mooie mensen gezien, die zo’n geweldige energie uitstraalden. Nu mijn derde set erop zit (B Jones speelde ieder festivalweekend op de mainstage, red.) ga ik in een zwart gat vallen. ik woon op Ibiza en daar is het ook fijn, maar deze ervaring is nog een stapje hoger. Ik hoop dan ook écht dat het niet de laatste keer is. Zet je dat er zeker in? Misschien laat Tomorrowland me dan nog eens terugkeren. Ik beloof alvast dat ik een prachtige outfit zal aantrekken. (lacht)”

Op haar twaalfde begon Beatriz Martínez Villar - zoals ze echt heet - met plaatjes draaien, al bleef het toen nog bij een hobby. “Pas elf jaar geleden besliste ik om voluit voor muziek te kiezen, en Madrid achter me te laten. Ik had nooit verwacht dat ik uiteindelijk de eerste Spaanstalige dj op de mainstage van Tomorrowland zou zijn. Dat ik een vrouw ben, maakt me nog trotser. Doorgaans zijn het mannen die voor zo’n debuut gevraagd worden, en dan de deur openbreken voor de dames. Ik ben blij dat ik de deur mag openen voor de heren. (lacht)”

Jonge mama

De artieste - die naast haar eigen werk vooral house, funk en soul oplegt - zit duidelijk niet om shows verlegen. Zo is ze een van de vaste waarden in Pacha Ibiza, en ook de podia van Ushuaia en Hï Ibiza zijn haar niet vreemd. Daarnaast wordt haar podcast ‘Come Closer’ - waarin muziek wederom centraal staat - druk beluisterd, en heeft ze onder diezelfde naam ook een eigen label. “Ik heb geen tijd om andere dingen te doen”, lacht ze. “Ik lééf hiervoor. Enkel mijn 17-jarige zoon mag mij altijd storen. Ik was achttien jaar toen hij geboren werd, en kreeg geen steun van z’n papa. Maakt niet uit, want mijn kind is écht mi amor. Ik voel me dubbel gezegend: ik ben mama en jaag mijn dromen na. Alles is mogelijk, als je er hard voor werkt. Of dat denk ik toch.”

