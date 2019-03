Aziatische popcultuurbeurs ‘Made In Asia’ beleeft recordeditie MVO

11 maart 2019

15u04 0 Showbizz Je verkleden in je favoriete popcultuur-personage en richting beursgebouw trekken, het is al lang geen taboe meer. Meer nog, het wordt steeds populairder. Aziatisch popcultuurfestival Made in Asia 2019 sluit de deuren na een recordeditie in Brussels Expo.

Op 8, 9 en 10 maart entertainde het evenement maar liefst 70.174 fans met alles rond anime, manga, videogames en Japanse bezienswaardigheden. Zaterdag steekt er qua bezoekers bovenuit met 35.000 fans. Een uitzonderlijk succes voor een beurs die toch wel als bijzonder niche beschouwd kan worden.

Made in Asia vulde vijf paleizen van Brussels Expo met beroemde Japanse artiesten, bekende YouTube-sterren, de drie grootste consolemakers in de videogamewereld (Sony, Nintendo & Microsoft), exclusieve tentoonstellingen, ontelbaar veel activiteiten zoals een Ninja-academie, een boogschuttersstand, Pokémon-toernooien en nog veel meer. Daarnaast huisde het ook de grootste ‘geeky’ marktplaats van België, waar je merchandise en souvenirs van allerlei slag kon vinden.

Dit stukje Azië in Brussel wordt achter de schermen geruggensteund door het overkoepelende Heroes-netwerk, een internationale samenwerking tussen elf evenementen in vier landen. Onder diezelfde koepel vind je ook de Belgische comic con FACTS, die zich in Gent al meer dan een kwarteeuw toelegt op series, films en games voor een breder popcultuurpubliek.

Made in Asia keert in 2020 terug op 13, 14 en 15 maart, opnieuw in Brussels Expo. Maar eerst mag Rétro Made in Asia, de spin-off in Namur Expo, 2019 afsluiten op 28 en 29 september. Meer info op www.madeinasia.be.