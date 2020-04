Ayse en Lorenzo uit ‘Mijn keuken mijn restaurant’: “Onze Italiaanse bruiloft valt zo goed als zeker in het water” Jean D'hondt

02 april 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Hun plaatsje in de restaurant-fase van ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ is verzekerd, maar toch worden Ayse (30) en Lorenzo (30) gekweld door kopzorgen. Hun geplande huwelijk op een droomlocatie in Italië zal wellicht niet kunnen doorgaan. “En we hadden al 65 vliegtuigtickets geboekt én betaald”, zucht het koppel in Dag Allemaal.

Wat halen ze opgelucht adem, de hobbykoks die nog meestrijden voor de hoofdprijs in ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’. Door de ­coronacrisis waren er heel wat vraagtekens rond de voortgang van het programma. Maar VTM hakte de knoop intussen door: wat er ook gebeurt, de restaurantfase wordt uitgesteld naar de zomer, misschien zelfs het najaar.

Nagelbijten

Goed nieuws dus, al blijft het voor Charlot en Charlotte nog even nagelbijten. Zij staan ­momenteel laatste en hebben hun lot niet meer helemaal in eigen handen. Studenten Seb en Simon wisten, ondanks de soms bikkelharde kritiek van jurylid Sergio, wel een plaatsje in de volgende ronde af te dwingen. Net als Ayse en Lorenzo die zich met een score van 69 op 100 en een paar complimenten van de jury meer dan verdiend plaatsten voor de restaurantfase. Tof voor hen, al is ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ momenteel niet de grootste zorg van het koppel...

Centen kwijt?

Lorenzo en Ayse zien hun ­geplande huwelijk door de ­coronaperikelen namelijk meer dan waarschijnlijk gedwarsboomd. “Vrijdag 22 mei, dat moest onze grote dag worden”, zegt Lorenzo. “Dan wilden Ayse en ik elkaar het jawoord geven in een prachtig landhuis in Ostuni, in de hak van Italië. ‘Maar gezien de situatie daar zal ons huwelijk zo goed als zeker uitgesteld moeten worden. Veel familieleden en vrienden zouden op die datum toch nog niet naar Italië durven te vliegen.”

We hopen dat we niet al onze centen kwijt zijn Ayse

Geen huwelijk in mei, zelfs niet in 2020, vreest Ayse. “Op onze droomlocatie in Ostuni vinden maar acht huwelijken per jaar plaats”, zegt ze. “Zelf hebben we liefst twee jaar moeten wachten om een datum te kunnen bemachtigen. (zucht) Hopelijk komt er ook financieel een oplossing uit de bus. We inversteerden al veel geld in dit huwelijk. Zo zijn er reeds 65 vliegtickets geboekt. Nu maar hopen dat we die centen niet allemaal kwijt zijn.”

De aanhouder wint

Ayse en Lorenzo zijn intussen acht jaar samen. “We leerden elkaar kennen tijdens onze studententijd”, zegt hij. “Ik studeerde aan de zeevaartschool, Ayse volgde psychologie. Toen ik haar voor ’t eerst zag in de studentenclub, had ik onmiddellijk een boon voor haar.”

De liefde was niet meteen wederzijds. “Ik heb de boot lang afgehouden”, zegt Ayse. “Hij bleef echter aandringen om iets te gaan eten en uiteindelijk heb ik ­toegestemd. En ben ik voor z’n charmes gevallen, ja.” Twee jaar terug vroeg Lorenzo z’n grote liefde dan ten huwelijk op vakantie in Turkije.

Chaos op het werk

De coronacrisis mag dan hun huwelijk én tv-avontuur dwarsbomen, Lorenzo en Ayse zijn wel nog aan het werk. “Ik ben bootsman in de haven van Gent en verantwoordelijk voor alle zeeschepen die aanmeren”, zegt hij. “Ik vaar ook zelf met vrachtschepen. Corona of niet, wij blijven aan de slag, anders komt er geen eten meer binnen in België. Wij kregen het bevel om door te gaan én de nodige attesten om voor te leggen aan de politie indien nodig.”

Ayse werkt bij Agfa Gevaert en is er verantwoordelijk voor alle rekruteringen wereldwijd. “Veel vacatures staan on hold, behalve voor kritische functies in de productie van de medische apparatuur. Nu ik thuis werk, moet ik sollicitaties afnemen via de computer. Da’s pure chaos.”

