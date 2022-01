Axelle Red zingt uniek duet met Bart Peeters op 24 UUR LIVE, maar wil haar stem ook laten horen over coronaregels: “Wij zijn toch méér dan de narren?”

TV ‘The Best Of’ eert Walter Grootaers en zijn Kreuners: "André Hazes heeft ons van onze sokken geblazen"

De Kreuners, Natalia, Urbanus, De Mens, Axelle Red, Dimitri Vegas & Like Mike, Raymond van het Groenewoud en Gorki. Stuk voor stuk muzikale iconen, die de komende weken in de bloemetjes worden gezet in het nieuwe VTM-programma 'The Best Of'. Een soort 'Liefde voor muziek', maar waarbij Vlaanderen zelf kiest welke nummers aan bod komen. "De gastartiesten zingen onze songs beter dan ikzelf", lacht Walter Grootaers (66), die vanavond met zijn Kreuners centraal staat en alvast de nummers fileert.

