Axelle Red ontroostbaar bij afscheid van haar vader

12 november 2019

00u00 0 Showbizz In een bomvolle Sint-Quintinus- kathedraal in Hasselt hebben vrienden en familie zaterdag afscheid genomen van Roland Demal. Bij het grote publiek was hij vooral bekend als de vader van zangeres Axelle Red, in Hasselt was hij ereschepen én een icoon. Heel wat politici en andere beken- de gezichten kwamen hun steun betuigen.

“Bent u ooit in Hasselt geweest? Dan hebt u hem waar- schijnlijk ontmoet. Zenuwachtig, vloekend. Wandelend langs de kanaalkom. Oprecht vriendelijk. Guitig en grappig. U kon hem niet missen en u niet vergissen. Onze papa”, zei Fabienne Demal, zijn bekende dochter, tijdens de dienst. “Hij was de pater familias. Hij was de vedette, niet ik. Papa wás Hasselt. Als hij koppels in de echt verbond als schepen, wenste hij hen veel geluk toe. En als afsluitend mopje gaf hij zijn kaart- je als advocaat. ‘Voor als het niet mocht lukken.’”

Ook Open Vld- politicus Patrick Dewael nam af- scheid van z’n collega-politicus. “Roland was een authentieke liberaal. Zijn vrouw en zijn kinde- ren waren zijn trots. Zijn fierheid voor wat zijn dochter Fabienne presteerde, is met geen pen te beschrijven. Hasselt verliest vandaag een groot ambassadeur.”

Roland Demal werd 88.