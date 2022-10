Axelle Red haalt Kerstmis in huis met nieuw album: “Ik vind alles geweldig aan kerst, het chique én de kitsch”

Royalty Hij kan er zelf om lachen: Koning Charles maakt grapje over zijn ‘pennenfi­as­co’

King Charles (73) en zijn vrouw Camilla waren vandaag te gast in Dunfermline, een dorpje in Schotland. Daar viel het omstaanders op dat hij een goed gevoel voor humor had. Hij stak zelfs de draak met zichzelf. Toen hij het gastenboek ondertekende, had hij het over zijn pennenfiasco dat plaatsvond tijdens de eerste de dagen na de dood van zijn moeder.

4 oktober