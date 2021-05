Axel Daeseleire zoekt én vindt enige erfgenaam van La Esterella: “De neus van tante Esther had ik al geërfd”

TV Knopen doorhakken tijdens de 2de liveshow van ‘The Voice van Vlaanderen’: deze kandidaten gaan naar de halve finale

14 mei Het was weer spannend vanavond in de tweede liveshow van ‘The Voice van Vlaanderen’. Het was ook eindelijk aan de coaches om te tonen wat ze in hun mars hebben. Ze openen de show met een strakke mash-up van ‘Gimme All Your Lovin’ en ‘Start Me Up’ van de Rolling Stones.