Axel Daeseleire weer thuis na ziekenhuisopname: “Ik heb nog een lange revalidatie voor de boeg” BDB

16 april 2020

18u13 4 Showbizz Axel Daeseleire (51) heeft het ziekenhuis verlaten nadat hij eind maart besmet raakte met het coronavirus. De komende tijd gaat hij in alle rust thuis revalideren. “Je wil niet meemaken wat ik de voorbije weken heb moeten doorstaan”, vertelt hij in een reactie. VTM verschuift het programma ‘Axel Gaat Binnen’ naar het najaar, zodat de presentator zich zich de komende weken volledig kan focussen op zijn herstel.

“Ik heb een paar irreële weken achter de rug en ben enorm blij dat ik opnieuw thuis ben”, vertelt Daeseleire. “Ik heb nog een weg te gaan wat het revalideren betreft, maar ik kan alleen maar opgelucht zijn dat ik het ziekenhuis heb mogen verlaten. Ik wil nu vooral de dokters en het verplegend personeel van St Vincentius enorm bedanken voor hun fantastische zorgen de afgelopen weken. En aan iedereen in Vlaanderen wil ik nog eens benadrukken: hou je alsjeblieft aan de richtlijnen die worden opgelegd, want het coronavirus is een agressief en meedogenloos beest. Hoe zorgzaam men ook voor mij is geweest, je wil niet meemaken wat ik de voorbije weken heb moeten doorstaan.”

“Alle rust gunnen”

Het VTM-programma ‘Axel Gaat Binnen’, dat normaal nog dit voorjaar op de buis te zien zou zijn, verschuift naar het najaar. Zo kan de presentator nu alle focus leggen op zijn herstel en kan hij erna het programma mee afwerken. “We zijn enorm opgelucht dat Axel het ziekenhuis heeft mogen verlaten”, zegt ook Davy Parmentier, creatief directeur bij VTM. “We willen hem nu vooral alle rust gunnen, zodat hij zo goed mogelijk kan revalideren. Zijn programma ‘Axel Gaat Binnen’ zenden we dan dit najaar uit.”

In het programma ‘Axel Gaat Binnen’ opent Daeseleire deuren van plekken waar je normaal niet zomaar enkele dagen kan blijven. Hij verblijft er telkens vijf dagen 24 uur op 24 en leeft mee op het ritme van de bewoners. Zo logeert Axel vijf dagen en vier nachten in een brandwondencentrum, een woonzorgcentrum, een revalidatiecentrum, een crisisopvang voor drank- en drugsverslaafden, een centrum voor mensen met een verstandelijke handicap en een forensisch psychiatrisch centrum. De opnames zijn ingeblikt voor de coronacrisis, maar het afwerken - onder andere het inlezen - van de afleveringen moet nog gebeuren.

