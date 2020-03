Axel Daeseleire verliefd op lingeriemodel Sarah Redactie

11 maart 2020

06u00

Bron: TV-Familie 2 Showbizz Na de breuk met ex-Playboy-model Jess Donckers (37) leek Axel Daeseleire (51) het op amoureus vlak rustig aan te gaan doen, maar vandaag heeft hij opnieuw de liefde gevonden, zo weet het weekblad TV-Familie.

Zijn nieuwe vriendin is de 29-jarige model Sarah Van der Meiren, die net als Axel ook erg met kunst bezig is. Hoewel ze hun relatie goed verborgen houden voor de buitenwereld, zijn Axel en Sarah dus al enkele maanden een stel. Dat bevestigen goede vrienden van het koppel. “In het Antwerpse nacht­leven is dat geen geheim, hoor”, klinkt het. “Ze gaan vaak samen uit en genieten van elkaars gezelschap. Nee, ze steken hun liefde voor elkaar ­zeker niet weg.”

In september vorig jaar verscheen hun eerste, en tot nu toe enige, foto samen: een ongedwongen portret - letterlijk in een kader - in een galerij, waarop Axel liefdevol naar Sarah kijkt. ‘Hey you <3’, schreef Sarah er als comment bij.