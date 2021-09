Axel Daeseleire stond oog in oog met vermeende stalker Ilse De Meulemeester: “Dat moment vergeet ik nooit meer”

TV Na vinden van knobbeltje in de borst: ‘Love Is­land’-ster Chey geeft update over gezondheid

14:39 Ze nam deel aan het eerste seizoen van ‘Love Island’ en was ook te zien in ‘Celebs Gaan Daten’, maar de Nederlandse Chey Ciani hield aan beide programma’s geen geschikte partner over. Ze kreeg er wel een flink aantal Instagramvolgers bij, die ze regelmatig trakteert op persoonlijke details uit haar leven. Zo vertelde Chey onlangs dat er een knobbeltje in haar borst was gevonden. Via Instagram vertelt ze nu dat het goedaardig is. “Maar aan die pijn valt niets te doen.”