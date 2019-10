Axel Daeseleire relativeert zichzelf: “Ik ben een verdienstelijk acteur, maar geen Jan Decleir” DBJ

02 oktober 2019

16u00 0 Showbizz Axel Daeseleire (50) is een manusje van alles. Hij acteert, hij schildert en presenteert televisieprogramma’s, zoals binnenkort het nieuwe ‘Van de kaart’. Toch durft Daeseleire zich alleen acteur te noemen, zo vertelt hij in Humo.

“Ik durf mezelf intussen zonder schroom een acteur te noemen”, klinkt het. “Maar een tv-presentator? Een béétje, misschien. Een kunstenaar? Dat durf ik al helemaal niet te zeggen. Ik heb altijd veel verschillende dingen gedaan, ja, en mede daardoor in niets de top bereikt. Dat kan ik heel nuchter vaststellen, want een mooie bijkomstigheid van ouder worden is weten wie je bent, en waar je plaats is. Ik ben een verdienstelijke acteur, maar geen Jan Decleir of Matthias Schoenaerts. En ik wil dat ook niet absoluut. Ik vind het fijn om den Daeseleire te zijn: overal eens gaan proeven.»

Op woensdag 9 oktober start het nieuwe culinair reisprogramma ‘Van de kaart’ met Axel Daeseliere en Sergio Herman op VTM.