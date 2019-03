Axel Daeseleire reageert op overlijden dakloze Graeme: “Politiek heeft hem aan zijn lot overgelaten” KD

03 maart 2019

10u30

Axel Daeseleire (50) heeft gereageerd op het overlijden van Graeme, de dakloze uit zijn programma 'Project Axel'. "De politiek heeft hem aan zijn lot overgelaten", klinkt het verontwaardigd in een interview met Gazet van Antwerpen

Graeme overleed afgelopen donderdag in het Stuivenbergziekenhuis waar hij al een tijdje was opgenomen. De dakloze man was steevast te vinden in de buurt van de Antwerpse Groenplaats. Axel Daeseleire, die Graeme leerde kennen dankzij het programma ‘Project Axel’, zegt kwaad te zijn op de stad Antwerpen. “Hij was geen gemakkelijke man, maar het mag wel geweten zijn dat de politiek hem aan zijn lot heeft overgelaten. Ik ben razend op een maatschappij waarin dat allemaal zomaar kan”, klinkt het boos.

Volgens de woordvoerder van Fons Duchateau zijn de aantijgingen van Axel ongegrond en getuigen ze van een gebrek aan kennis van de feiten. Uit respect voor de overledene worden er geen details vrijgegeven.