Axel Daeseleire open over drankmisbruik: “Ik had dat nodig om in slaap te kunnen vallen” TDS

05 december 2019

09u21 1 Showbizz Tijdens de opening van Bacardi’s nieuwe kerstshop in het hartje van Antwerpen was ook Axel Daeseleire (51) aanwezig. Logisch natuurlijk, gezien het drankmerk hem gevraagd heeft als kunstenaar voor hun rumkratten. Een leuke uitdaging voor Daeseleire, al deed het hem ook terugdenken aan een moeilijkere periode uit zijn leven.

Want Axel moest bekennen dat hij een tijdlang bijna dagelijks naar de fles greep. “Ik heb een tijdje drank misbruikt om in slaap te kunnen vallen”, zei hij. “Daar was een frequent gebruik van om de verkeerde redenen. Nu drink ik en gebruik ik nog altijd alcohol, maar waar gemaakt is. Voor feest en vertier.”

Axel was een tijdje terug al openhartig over zijn drankmisbruik, toen hij te gast was in ‘Wat Een Dag’. Op de vraag van Davy Parmentier of hij verslaafd is aan iets antwoordde hij: “Wel geweest, ja. Ik heb gerookt en als ik eerlijk ben, is er een periode geweest dat ik bijna dagelijks alcohol dronk. Dat zullen niet veel mensen zeggen als ze mij kennen, maar ik ben niet altijd zo een fantastische slaper. En destijds dacht ik: bon, als ik daar een glas bij drink, dan val ik sneller in slaap. Maar op een gegeven moment ben ik helemaal van tactiek veranderd.” Zijn ‘methode’ bleek dan ook niet te werken en dus gooide Axel het over een andere boeg. Intussen kent hij de gevaren en past hij goed op met alcoholgebruik.