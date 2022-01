Axel Daeseleire in Thais ziekenhuis na motorongeval: “Het was gewoon dikke pech”

Daeseleire was nog maar enkele dagen op zijn jaarlijkse vakantiebestemming ­– hij komt al sinds 2003 in Thailand ­– toen het ongeval gebeurde. Vorige donderdag, een dag voor de jaarwisseling, maakte hij een ritje op de motor. Maar in een bocht gleed hij uit en kwam hij ten val. Daeseleire werd naar het ziekenhuis gebracht. “Daar hebben ze foto’s genomen en een scan gemaakt, maar we wachten nog op de resultaten”, zegt zijn manager Ken Lambrechts. Door de eindejaarsperiode laten die lang op zich wachten, zo blijkt. “Als die dagen dan ook nog eens in een weekend vallen, duurt het in Thailand blijkbaar extra lang voor je iets te weten komt. Zolang er geen resultaten zijn, blijft Axel ter controle in het ziekenhuis.”