Axel Daeseleire herstellende na corona: "Praten lukt nog niet"

08 april 2020

07u37

Bron: Het Nieuwsblad 6 Showbizz Eerder deze week gaf de familie van Axel Daeseleire het goede nieuws dat de 51-jarige acteur aan de beterhand is. Axel, die getroffen werd door het coronavirus, kan weer zelfstandig ademen, maar zal de komende weken moeten herstellen.

“Axel is stilletjes aan de beterhand en is, na de meest onwaarschijnlijke zorgen, eindelijk terug zelfstandig aan het ademen”, meldde zijn broer dinsdag nog aan deze krant. De verdere genezing van Axel zal echter nog enkele weken in beslag nemen. “Intussen probeert hij te praten, maar dat lukt nog niet geweldig. Hij probeerde ook zijn smartphone weer in te schakelen, maar daar is hij nog te zwak voor”, vertelde de familie nog aan Het Nieuwsblad. “Dat hij dat probeert, is voor ons wel een signaal dat het de goede kant uitgaat. Daarvoor verliep de communicatie met de behandelende arts nog door te knijpen in de hand.” Door het coronavirus liep Axel een longontsteking op. “Die ontsteking is elke dag een beetje minder, maar het is een slepend proces met een lange genezingsperiode. Axel is door het oog van de naald gekropen. Het zal zeker nog een maand duren voor hij hersteld is.”

Daeseleire werd op 25 maart opgenomen in het ziekenhuis. Volgens manager Ken Lambrechts had de acteur symptomen en klachten en ging hij uit voorzorg naar het hospitaal, waar hij positief testte op COVID-19 en ook een longontsteking opliep. Over de toestand van de acteur wilde zijn omgeving nooit veel kwijt, maar al snel bleek dat Axel er vrij erg aan toe was.

