Axel Daeseleire getuigt in VTM Nieuws over coronabesmetting: "11 kilogram spieren kwijt"

21 april 2020

19u56

Bron: VTM Nieuws 105 Showbizz Axel Daeseleire (51) werd eind maart opgenomen in het ziekenhuis met coronaverschijnselen. De acteur had het zwaar te pakken, want hij belandde tien dagen lang in een coma. In het VTM Nieuws getuigde hij vanavond voor het eerst. “Ik ben genezen, maar ik ben nog steeds bang.”



Zo'n vijftien dagen geleden werd Axel Daeseleire na tien dagen kunstmatige coma verlost van de intubatie, vertelt de acteur aan VTM Nieuws. “Het is echt een close call geweest”, bekent hij. “Ik heb oog in oog gestaan met de man met de zeis." Dat men hem moest intuberen, kwam als een shock, vertelt hij. “Je moet dan sowieso in coma, en dan ben je toch even alle windrichtingen kwijt. Het nieuws gaat ook gepaard met een bepaalde angst, want je weet dat niet alle ingrepen lukken. Dat sommige mensen eraan sterven."

Uiteindelijk bracht Daeseleire tien dagen lang in coma door, een periode waar hij zich niet erg veel van herinnert. “Ik heb zo’n zeven beelden die ik me nog voor de geest kan halen, waarvan er al zes sowieso onwaar zijn. Eentje zou kunnen kloppen met de realiteit."

Angstig

Ondertussen gaat het een pak beter met de acteur. “Gezien de omstandigheden gaat het eigenlijk zeer goed. Maar tien dagen coma betekent ook tien dagen niet bewegen. En een lichaam dat helemaal niet beweegt, vreet spieren weg, geen vet. Ik ben dan ook 11 kilogram spieren kwijt", klinkt het. De revalidatie zal dan ook nog makkelijk zes maanden duren. “Het gaat uiteraard langer duren om helemaal opnieuw de oude te worden. Dat moet ik stapje voor stapje terug opbouwen.”

Hoewel hij het ziekenhuis mocht verlaten, blijft de angst voor het virus door de acteur z'n hoofd spoken. “Als ik heel eerlijk ben, is die angst nog heel actief aanwezig. Ik lees toch verhalen van mensen die ontslagen worden uit het ziekenhuis en pas dagen later de fatale klap krijgen. Dat kruipt tussen je twee oren. En wanneer er een tweede of derde golf komt, kan het virus al gemuteerd zijn. Dan is mijn zogenaamde immuniteit niet meer van toepassing", klinkt het bezorgd.

