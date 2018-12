Gesponsorde inhoud Axel Daeseleire flirt opnieuw met de illegaliteit DBJ

24 december 2018

09u00 0 Showbizz Axel Daeseleire (50) gaat een nieuw programma maken op VIER. In ‘Trafiek Axel’ zal de acteur zich onderdompelen in de schimmige wereld van de internationale trafiek.

Voor VTM maakte Axel Daeseleire twee seizoenen van ‘Axel Opgelicht’, waarin hij zich in het buitenland bewust liet oplichten om de kijkers in te lichten over de mogelijke gevaren tijdens een tripje naar het buitenland. Ook dit keer laat Daeseleire zich in met onkuise zaakjes, want voor een programma op VIER infiltreert hij in de wereld van de internationale trafiek.

Het programma zal ‘Trafiek Axel’ gaan heten en is volgens de makers helemaal anders qua opzet dan het eerder genoemde VTM-programma. De internationale trafiek waarmee de acteur te maken krijgt kan over wapens, organen, nepgoederen, zeldzame dieren of ivoor. Drugs zouden niet aan bod komen. Daeseleire zoekt in het programma, dat zich “in de schemerzone van de legaliteit” bevindt, de grenzen op van ethische en maatschappelijke kwesties.