Axel Daeseleire en Jess Donckers uit elkaar

04 oktober 2019

05u50 0 Showbizz Axel Daeseleire (50) en model Jess Donckers (37) vormen niet langer een koppel. Dat liet de acteur zich ontvallen in een interview met HUMO. Wanneer de twee precies uit elkaar gingen, is niet duidelijk.

Axel en Jess kondigden in 2016 aan een koppel te zijn en waren op dat moment al bijna een jaar samen. Die relatie lijkt intussen echter voorbij. In een interview met HUMO, waar hij samen met Sergio Herman vertelt over culinaire reisprogramma dat de twee samen gemaakt hebben (‘Sergio & Axel: Van De Kaart’), laat Daeseleire zich ontvallen dat het over en uit is tussen hen. Hij verwijst immers naar Laura, de dochter van Jess, als zijn ‘ex-plusdochter’.

Hij vindt het jammer dat hij zelf nooit vader is geworden, maar ziet het meisje nog altijd graag. “Ik heb het gezien bij vrienden en bij mijn broers, wat het met je doet om vader te worden, en ik heb Laura, mijn ex-plusdochter die ik doodgraag zie. En ik besef nu wel dat het iets onvergelijkbaars is, een kind hebben. Dat ik dat misschien wel mis in mijn leven. Het is geen schrijnende wonde, hoor, ik barst van contentement. Maar de mooiste creatie die je kunt maken, heb ik niet gemaakt, en dat is jammer.”

Hij laat weten dat eventuele kinderen van hem zich altijd mogen melden. “Een vriend van me die aan de andere kant van de wereld woont, kreeg plots een 18-jarige aan zijn deur: ‘Hello, I’m your son.’ Hij was efkes van zijne chocolat, maar intussen hebben ze een heel goeie band. Wel, ik zou het echt gewéldig vinden als mij dat zou overkomen. Dus ja, een kleine oproep: wie vermoedt dat ik zijn of haar natuurlijke vader ben, mag zich melden. Ik reserveer alvast een restaurantje, en daarna gaan we pinten drinken.”

Lees hier het volledige interview uit HUMO.