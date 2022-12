Axel Daeseleire deelt opnieuw geld uit in ‘Erfgenaam Gezocht’: “Ik noem mezelf een handige herverdeler”

Showbits Producent ‘De Zonen van Van As’ zwaar ontgoo­cheld in VTM: “Geen zesde reeks? Dan maken we een film”

De film ‘De Zonen van Van As’ loopt vanaf vandaag in de zalen. Maar acteur Jaak Van Assche en producent René Vlaeyen dromen al van een vervolg. Vlaeyen is nog altijd een beetje boos op VTM omdat de zender geen zesde reeks bestelde. “Toen heb ik meteen beslist: we maken er een film van”, vertelt hij aan Jarne op de afterparty tijdens de lancering. Jarne komt er ook te weten dat er zelfs ooit plannen waren voor een film rond ‘De Kotmadam’. Hoe dat afliep, ontdek je in een nieuwe Showbits.

7 december