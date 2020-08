Axel Daeseleire blikt terug op coronabesmetting: “’s Ochtends voelde ik me redelijk oké, ‘s avonds lag ik in coma” SDE

25 augustus 2020

13u00

Bron: HUMO 0 Showbizz Eind maart werd Axel Daeseleire (51) in het ziekenhuis opgenomen met coronaverschijnselen. De acteur had het zwaar te pakken, want hij belandde tien dagen lang in een coma. In HUMO blikt hij terug.

“Natuurlijk is het niet prettig als ze je komen zeggen dat je in coma moet”, vertelt Axel Daeseleire in HUMO. “Ik wist dat het fataal kon zijn - ik had de beelden uit Italië gezien." Maar omdat er geen alternatief was, gaf de acteur toch zijn toestemming. Nochtans voelde hij zich niet doodziek op dat moment. “Ik had die ochtend nog een bericht naar mijn broers gestuurd dat ik me redelijk oké voelde. Ik was binnengegaan op de spoeddienst omdat ik koorts en ademhalingsproblemen had - andere symptomen had ik niet. Maar de zuurstofsaturatie in mijn bloed was toen al schrikbarend gedaald en daarom was intuberen noodzakelijk.”

Hoewel Daeseleire goed en snel herstelde - “Zes dagen nadat ze me uit de coma hadden gehaald, mocht ik al naar huis. Dat wilde ik ook: ik werd gek in het ziekenhuis” - draagt hij nog steeds de gevolgen met zich mee. “Mijn conditie is nog niet wat ze was”, klinkt het. “Per dag dat je in coma ligt, moet je een maand revalideren. Dan heb ik nog zes maanden te gaan. Dat merk ik als ik probeer te sporten. Ik heb tijdens mijn vakantie in Zuid-Frankrijk veel gezwommen. Vroeger deed ik anderhalve kilometer op mijn sokken, nu moet ik na vijfhonderd meter uitrusten. Als ik toch doorga, dan heb ik een paar dagen last. Ik probeer nu naar mijn lichaam te luisteren.”



En daarvoor kan hij rekenen op de steun van z'n vriendin. “Ik was wel heel blij dat mijn vriendin er was toen ik thuiskwam. We hadden elkaar al die tijd niet gezien. Zelfs bellen was niet makkelijk: mijn telefoon was geblokkeerd, omdat ik een paar keer de verkeerde code had ingetoetst. Nog een nawee van zo’n coma. (lacht) Ons eerste telefoontje was heel emotioneel.”

