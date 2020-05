Axel Daeseleire bedankt zorgpersoneel met optreden van The Starlings LOV

12 mei 2020

09u46 0 Showbizz Enkele weken geleden beheerste Axel Daeseleire (51) het nieuws toen bekend raakte dat hij zwaar werd getroffen door het coronavirus. Zijn toestand was kritiek, maar de acteur kroop door het oog van de naald. Nu hij bezig is aan zijn lange revalidatie, nam hij dinsdagochtend de tijd om het zorgpersoneel te bedanken op de Dag van de Verpleging.



In de ochtendshow van Qmusic met Sam, Inge en Wim vertelde Axel nog eens kort over wat hij meemaakte in de weken dat hij in het ziekenhuis lag met het coronavirus. Het mag dan ook duidelijk zijn: hij is het verzorgend personeel héél dankbaar voor zijn genezing. “Die hebben mij er doorgetrokken. Als die mensen er niet waren, was ik er niet meer. Voor dat tweede leven ben ik heel dankbaar, en daar hebben zij voor gezorgd.” Daarom wou hij ze vandaag, op de Dag van de Verpleging, in de bloemetjes zetten. Daarvoor trok hij naar het Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen, waar hij zelf ook lag.

Tom Dice en Kato Callebaut van The Starlings brachten ‘Little Submarine’, het nummer uit ‘Liefde voor Muziek’. Het zorgpersoneel keek toe en genoot.