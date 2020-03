Axel Daeseleire (51) opgenomen in ziekenhuis na positieve coronatest TDS

27 maart 2020

16u05 244 Showbizz Axel Daeseleire (51) is opgenomen in het Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen. Zijn manager bevestigt ons dat hij positief heeft getest op corona, maar wil verder niet uitweiden over de toestand van de acteur.

Volgens manager Ken Lambrechts werd Axel Daeseleire twee dagen geleden opgenomen in het ziekenhuis. Hij had symptomen en klachten en ging uit voorzorg naar het hospitaal, waar bleek dat hij positief testte op COVID-19. Naar verluidt is de acteur er ernstig aan toe, maar over zijn precieze toestand wil zijn manager voorlopig niets kwijt. “We geloven in zijn herstel en gaan ervan uit dat het allemaal snel weer goedkomt. Hij is momenteel in goede handen en wordt goed verzorgd. Axel is een sterke man en moet nu uitzieken, zoals de vele andere patiënten dat moeten doen. Dat zal wat tijd vragen, we wachten af hoe het verder met hem gaat.”

Waar Axel besmet raakte, is niet geweten. Manager Ken Lambrechts geeft geen verdere details, en kan voorlopig ook niet vertellen of Axel snel het ziekenhuis zal mogen verlaten. Sarah Van der Meiren, de partner van Daeseleire, stak Axel via Instagram alvast een hart onder de riem. “Mijn hart, mijn leven, mijn wereld”, schreef ze daar bij een foto van hen samen. Ook deelde ze al een foto van een brandende kaars om Axel bij te staan.

Nieuw programma

Nog dit voorjaar zendt VTM normaal ‘Axel gaat binnen’ uit, een programma waarin Daeseleire vijf dagen en nachten op plaatsen verblijft waar je normaal gezien nooit binnen mag. Hij leeft mee op het ritme van patiënten in een brandwondencentrum, in een centrum voor mensen met een verstandelijke handicap en logeert zelfs tussen moordenaars en pyromanen in een forensisch psychiatrisch centrum.

“We willen Axel vanuit VTM vooral heel veel beterschap wensen en duimen voor een spoedig herstel”, aldus Davy Parmentier, creatief directeur VTM. “De opnames van het nieuwe programma ‘Axel Gaat Binnen’ zijn al even achter de rug en het programma komt er normaal gezien later dit voorjaar aan.”