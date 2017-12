Axana Ceulemans moest haar kinderwens opbergen na baarmoederhalskanker: "Op je 26ste alles laten weghalen: da’s slikken, hoor" Redactie

05u00 0 Kristof Ghyselinck Showbizz Haar moeder herviel van borstkanker. Ze moest een goede vriend, haar tante én haar schoonbroer Berre Bergen begraven. K3-choreografe Axana Ceulemans (47) heeft haar portie ellende wel gehad, d e jongste jaren. Maar vandaag straalt ze weer: "Ik gooide m’n leven helemaal om na die klappen, en zo vond ik eindelijk tijd voor m’n ooglidcorrectie."

Op de filmpremière van ‘K3 Lovecruise’ viel het op: de nieuwe, jeugdige look van Axana Ceulemans. "Een spectaculaire transformatie is wat overdreven", wuift Axana de complimentjes giechelend weg. "Maar het is waar: iedereen vindt dat ik er een stuk jonger uitzie."

Wat is je geheim, Axana?

Er zijn twee geheimen. Ten eerste, en dat is geen geheim, heb ik een ooglidcorrectie laten doen. Zoals Dany Verstraeten, ja. Ik had echt last van die doorwegende oogleden als ik moe was. Fotografen riepen altijd: ‘Axana, doe je ogen eens open!’ Maar ze wáren al open. (lacht) Ik ben in elk geval heel blij met het resultaat, iedereen zegt dat het er heel natuurlijk uitziet.

