Avonturier Fons Oerlemans uit ‘Don’t Worry, Be Happy’: "Na corona wil ik de Alpen doorkruisen als Hannibal. Mét olifanten"

ShowbizzVeel geld heeft avonturier Fons Oerlemans (82) nooit gehad. Bakken levenservaring wél, zoals hij met z'n passage in 'Don't Worry, Be Happy' illustreert. "Ik stak op een vlot de oceaan over en maakte een wereldreis in een zelfgebouwde boot”, klinkt het onder meer. En ook de manier waarop hij zijn soulmate vond, kan je best uniek noemen. “Ik plaatste een zoekertje in een Nederlandse krant. Na een week stond de postbode met een zak met zestig brieven voor mijn deur.”