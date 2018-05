Avicii's geheime vriendin Tereza Kacerova slaat terug naar internettrollen die dood Avicii in haar schoenen schuiven "Ik kan niet meer bijhouden hoe vaak ik al bier drink nog voor ik mijn tanden poets" EVDB

10 mei 2018

18u17 0 Showbizz Tereza Kacerova, die in het geheim een relatie had met de onlangs overleden DJ Avicii oftewel Tim Bergling, heeft een enorm emotionele post gedeeld via Instagram. Het model wordt door zelfbenoemde fans van Avicii gepest, zijn dood wordt in haar schoenen geschoven en het rouwende model vindt dat het genoeg geweest is.

Tereza Kacerova had een geheime relatie met de overleden DJ Avicii. Avicii of Tim Bergling, zoals zijn echte naam was, pleegde zelfmoord. Internettrollen die zichzelf fans van de DJ noemen, proberen de schuld nu in Kacerova's schoenen te schuiven. Het rouwende model postte als reactie een uitgebreide post op Instagram. Het grootste deel van de post werd opnieuw verwijderd van haar Instagram-pagina. Daarin vertelde het model onder andere dat ze geen weg weet met haar verdriet. "Ik kan niet meer bijhouden hoe vaak ik al bier drink nog voor ik mijn tanden poets", schreef Kacerova.

"Ten tweede, jullie weten niet eens hoe hij zijn eieren graag at, maar jullie lijken allemaal te weten dat hij nooit van mij kon houden omdat ik te wild voor hem ben? Nadat je nog nooit een van ons twee ontmoet hebt?", begint het tweede deel van het bericht. Daarna gaat ze verder over het feit dat degenen die haar pesten, de Tim achter Avicii nooit gekend hebben. "Beseffen jullie dat het lelijke individuen zoals jullie zijn die het voor mensen als Tim moeilijk maken om in de schijnwerpers te leven? Zie je hoe ironisch dat is?"

Het laatste deel staat wel nog steeds openbaar te lezen op de Instagram-pagina van Tereza.

PART 2/2 I don’t need to be everyone’s cup of tea. But I was whose I cared about being. So the haters can go suck a bag of 🍆. Een foto die is geplaatst door null (@terezakacerova) op 10 mei 2018 om 06:02 CEST

In het laatste deel maakt Tereza bekend dat sommige 'fans' zelfs zo ver gingen dat ze de vader van haar kind, haar collega's en vrienden e-mailden. Aan hen vraagt ze om professionele hulp te zoeken. Ze eindigt het bericht met, "PS Oh en voor diegenen onder jullie die gemeen zijn tegen mij omdat je het gevoel hebt dat we het tegen elkaar opnemen voor Tim - laat ons duidelijk zijn - je hebt nooit deelgenomen aan het spel."