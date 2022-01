‘Avengers’- en ‘Justice League’-regisseur Joss Whedon ontkent beschuldigingen van wangedrag

FilmHij zou de huidskleur Ray Fishers personage in ‘Justice League’ lichter gemaakt hebben en hij zou ook gedreigd hebben om de carrière van Gal Gadot te ‘ruïneren’. Er circuleren al langer geruchten over het wangedrag van regisseur Joss Whedon. De 57-jarige Amerikaan reageert nu voor het eerst uitgebreid in een interview.

Joss Whedon, de showrunner van ‘Buffy the Vampire Slayer’ en regisseur van films als ‘The Avengers’ en ‘Justice League’ (tijdelijk), heeft voor het eerst openlijk gereageerd op meerdere beschuldigingen van wangedrag. In een interview met New York magazine ontkent Whedon alle beschuldigingen tegen hem. De beschuldigingen in kwestie kwamen in 2020 ter sprake nadat acteur Ray Fisher zijn ervaringen op de set van ‘Justice League’ had gedeeld. Whedon stapte nam de regie van de film over na het vertrek van Zack Snyder.

Fisher omschreef Whedons gedrag als “grof, beledigend, onprofessioneel en volstrekt onaanvaardbaar” en beweerde dat het “mogelijk werd gemaakt” door de leidinggevenden bij de studio van Warner Brothers. Hij zei dat hij van een bron te horen had gekregen dat Whedon zijn huidskleur in de film van 2017 lichter had gemaakt, en beschuldigde Whedon voor het knippen van verschillende acteurs van kleur uit de film, waaronder een kleinere rol van zijn personage Cyborg.

Whedon ontkende het verhaal van Fisher destijds, en gaf verder geen verklaring. Maar in een gesprek met New York Magazine zei Whedon dat hij de hele film had opgehelderd tijdens postproductie, niet alleen de huidskleur van Fisher, en dat hij de rol van Cyborg had ingekort omdat hij Fisher een slechte acteur vond. Hij beweerde dat kijkers bij testscreenings hadden gemeld dat Cyborg “het slechtste van alle personages in de film” was.

Wonder Woman

Actrice Gal Gadot, die Wonder Woman speelt in dezelfde film, had dan weer gezegd dat Whedon haar “bedreigde” op de set en zei dat hij haar “carrière zou ruïneren” na enkele meningsverschillen. “Joss was aan het opscheppen dat hij het aan de stok heeft gehad met Gal”, zei een getuige bij Hollywood Reporter. “Hij zei haar dat hij de schrijver is, dat ze haar mond moest houden en dat hij haar ongelooflijk dom kan doen uitzien in deze film.”

Volledig scherm Justice League. © DC Comics

Whedon ontkent dat compleet tegenover New York Magazine. “Ik bedreig geen mensen. Wie doet dat nu? Engels is niet haar eerste taal, en ik heb de neiging om irritant wollig te zijn wanneer ik praat,” zei Whedon. Waarop Gadot reeds reageerde: “Ik heb het perfect begrepen.”

In 2020 opende de studio van Warner Bros. een intern onderzoek naar aanleiding van de beschuldigingen op de ‘Justice League’-set en kondigde aan dat er “corrigerende maatregelen” waren genomen. HBO liet Whedon ook vallen als showrunner van de serie ‘The Nevers’.

De regisseur geeft in het interview wel toe dat hij moeilijk kan zijn om mee te werken, maar betreurt dat mensen “elk bruikbaar woord misbruiken” om hem als een “mishandelend monster” neer te zetten. “Ik denk dat ik een van de aardigere showrunners ben.”

