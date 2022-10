‘Avatar: The Way of Water’ bezorgt fans drie uur kijkplezier

FilmOp 16 december verschijnt ‘Avatar: The Way of Water’ in de bioscoop. Fans hebben er dertien jaar op moeten wachten, maar hun geduld wordt dubbel en dik beloond. Bronnen hebben ‘The Hollywood Reporter’ namelijk laten weten dat de prent maar liefst drie uur duurt.

Dertien jaar nadat de blauwe wezens van Pandora in ‘Avatar’ zowat de hele wereld wisten te veroveren, zijn ze weer helemaal terug. Het langverwachte vervolg van deze kaskraker is in aantocht . De eerste ‘Avatar’-film kon rekenen op zo’n 162 minuten (ofwel 2 uur en 42 minuten), maar het vervolg moet zeker niet onderdoen. Integendeel. Bronnen hebben verteld aan ‘The Hollywood Reporter’ dat ‘Avatar: The Way of Water’ maar liefst 3 uur en 10 minuten duurt. In ‘Empire Magazine’ vertelde regisseur James Cameron dat hij vooral niemand wil horen klagen over de filmduur. “Als het om televisieseries gaat, kijken mensen vaak de ene aflevering na de andere. Soms tot wel vijf uur lang. Het is oké om op te staan en naar het toilet te gaan.”

Het was al eerder bekend dat ‘Avatar: The Way of Water’ lang niet het einde van de saga betekent. Zo staan er nog drie vervolgfilms op de planning, die zijn voorzien voor 2024, 2026 en 2028. Of Cameron ook deze films voor zijn rekening zal nemen blijft voorlopig nog een vraagteken.

Verhaal

‘Avatar: The Way of Water’ speelt zich tien jaar later af dan het origineel. De personages Jake Sully (Sam Worhington) en Neytiri (Zoe Saldana) zullen met hun familie centraal staan in het verhaal. Er duikt een dreiging op, maar slagen ze erin om elkaar én hun planeet te beschermen?

‘Avatar: The Way of Water’ verschijnt vanaf 16 december in de bioscoop.

Lees ook: