Auwch! Ongemakkelijk momentje tussen Meghan Markle en Koningin Elizabeth DBJ

14 juni 2018

16u34

Bron: Ok 0 Showbizz Donderdag waren Meghan Markle (36) en Queen Elizabeth (92) voor de allereerste keer met elkaar op pad. Ze brachten en bezoek aan het Graafschap Cheshire, maar dat leverde meteen een ongemakkelijk momentje op.

Het duo had een hele dag verplichtingen achter de rug en wilden in de auto stappen om hun weg te vervolgen, maar eenmaal bij de limousine aangekomen heerste er verwarring over wie nu het eerst moest instappen. De Queen liep gedecideerd naar de wagen om eerst plaats te nemen, maar trok zich toen terug en gebaarde dat Meghan eerst moest.

Volgens het Britse magazine OK zou Meghan de koningin gevraagd hebben: "Wat heeft uw voorkeur?”, waarop de koningin zei: "Jij eerst”. De vrouw van prins Harry eindigde het bijzondere moment door te zeggen: "Oh, oke” en stapte vervolgens in de wagen.

Het duo had het vandaag wel uitstekende naar zijn zin, zo bleek eerder.